В Петербурге из-за непогоды объявлен «желтый» уровень опасности

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 5 июня. Его темой является «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФа Антона Кобякова, к 3 июня было подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.