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В Петербурге из-за непогоды объявлен «желтый» уровень опасности

Ведомости

В Санкт-Петербурге, где сейчас проходит международный экономический форум, объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и града. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.

«По информации Росгидрометцентра, с 15:00 6 июня до 00:00 7 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь, местами – ливень. Также местами ожидаются грозы и град», – говорится в сообщении.

Правительство Петербурга призвало автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность следует соблюдать пешеходам, добавили в пресс-центре.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 5 июня. Его темой является «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФа Антона Кобякова, к 3 июня было подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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