В Петербурге из-за непогоды объявлен «желтый» уровень опасности
В Санкт-Петербурге, где сейчас проходит международный экономический форум, объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и града. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.
«По информации Росгидрометцентра, с 15:00 6 июня до 00:00 7 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь, местами – ливень. Также местами ожидаются грозы и град», – говорится в сообщении.
Правительство Петербурга призвало автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность следует соблюдать пешеходам, добавили в пресс-центре.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 5 июня. Его темой является «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФа Антона Кобякова, к 3 июня было подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.