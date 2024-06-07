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Мантуров: сфере ОПК требуется еще 160 000 сотрудников

Ведомости

В оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России было привлечено около 520 000 кадров менее чем за полтора года, но потребность в кадрах сохраняется. Необходимо набрать еще 160 000 сотрудников. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«То есть цифры достаточно большие», – прокомментировал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

15 мая на совещании по теме ОПК президент России Владимир Путин заявил, что  предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий. Российский лидер подчеркнул, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации, и потребовал не допустить перекосов в экономике и промышленности.

В феврале Путин сообщал, что к российскому ОПК относится 6000 предприятий, на которых трудоустроены 3,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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