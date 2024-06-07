Мантуров: сфере ОПК требуется еще 160 000 сотрудников

15 мая на совещании по теме ОПК президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий. Российский лидер подчеркнул, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации, и потребовал не допустить перекосов в экономике и промышленности.