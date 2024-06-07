«Коммерсантъ»: прокуратура запросила 14,5 года колонии лидеру ЧВК «Енот»

Молокоедов был осужден на 14,5 года за организацию преступного сообщества, вымогательство и угрозу убийством (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ). Следователи полагают, что в 2018 г. он возглавил ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, Молокоедов через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост.