Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

«Коммерсантъ»: прокуратура запросила 14,5 года колонии лидеру ЧВК «Енот»

Ведомости

Прокуратура требует назначить наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима для бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что военный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу участников ЧВК, обвиняемых в организации преступного сообщества (ОПС) и в участии в нем, но прокуратура вновь заявила о доказанности обвинения в суде общей юрисдикции. Дело Молокоедова повторно рассматривает Кунцевский районный суд Москвы.

Молокоедов был осужден на 14,5 года за организацию преступного сообщества, вымогательство и угрозу убийством (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ). Следователи полагают, что в 2018 г. он возглавил ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, Молокоедов через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост.

4 июня Военный суд в Москве оправдал четверых участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах: экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четверых его подельников. Следствие заявляло, что Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество, участники которого нападали на склады и бизнесменов, заподозренных в таможенных нарушениях. Брякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.

В мае следствие запрашивало для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. По данным «Коммерсанта», основным из вменяемых ему преступлений была организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных