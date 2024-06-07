«Коммерсантъ»: прокуратура запросила 14,5 года колонии лидеру ЧВК «Енот»
Прокуратура требует назначить наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима для бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что военный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу участников ЧВК, обвиняемых в организации преступного сообщества (ОПС) и в участии в нем, но прокуратура вновь заявила о доказанности обвинения в суде общей юрисдикции. Дело Молокоедова повторно рассматривает Кунцевский районный суд Москвы.
Молокоедов был осужден на 14,5 года за организацию преступного сообщества, вымогательство и угрозу убийством (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ). Следователи полагают, что в 2018 г. он возглавил ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, Молокоедов через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост.
4 июня Военный суд в Москве оправдал четверых участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах: экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четверых его подельников. Следствие заявляло, что Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество, участники которого нападали на склады и бизнесменов, заподозренных в таможенных нарушениях. Брякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.
В мае следствие запрашивало для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. По данным «Коммерсанта», основным из вменяемых ему преступлений была организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.