ФСБ показала золотой пистолет и машины задержанных чиновников в КЧР
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала золотой пистолет, часы и машины задержанной банды чиновников в Карачаево-Черкесской республике, которые причастны к хищению субсидий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
В КЧР раскрыли банду высокопоставленных чиновников и силовиков, которые украли из бюджета 60 млн руб. Похищенные средства – целевые субсидии в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства КЧР».
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. ФСБ сообщила о задержании членов банды, у них также нашли вещественные доказательства незаконной деятельности – деньги, золотой пистолет, телефоны, элитные часы и другие украшения.
В апреле следственное управление Следственного комитета КЧР задержало полицейского по делу о взятке криптовалютой. Офицер полиции подозревается в получении взятки «с вымогательством в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он получил на криптокошелек сумму, эквивалентную 1,8 млн руб.