ФСБ показала золотой пистолет и машины задержанных чиновников в КЧР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала золотой пистолет, часы и машины задержанной банды чиновников в Карачаево-Черкесской республике, которые причастны к хищению субсидий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.