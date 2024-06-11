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Скончалась сестра Андрея Тарковского Марина

Ведомости

На 90-м году жизни скончалась писатель, редактор и критик Марина Тарковская – дочь поэта Арсения Тарковского и сестра режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Марина Арсеньевна посвятила свою жизнь сохранению и популяризации культурного наследия своей семьи. Она внесла неоценимый вклад в создание дома-музея Андрея Тарковского, который стал важным местом для всех, кто ценит творчество Андрея Арсеньевича и стремится лучше понять его художественный путь», – написала Любимова в своем Telegram-канале.

Марина Тарковская была биографом отца и брата, составителем сборников ««Я жил и пел когда-то…»: воспоминания о поэте Арсении Тарковском», «О Тарковском. Воспоминания в двух книгах», автором книг «Теперь у нас новый адрес», «Воспоминание об Андрее», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Осколки зеркала» («Тарковские: Осколки зеркала»). За последнее произведение получила «Антибукер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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