Скончалась сестра Андрея Тарковского Марина

«Марина Арсеньевна посвятила свою жизнь сохранению и популяризации культурного наследия своей семьи. Она внесла неоценимый вклад в создание дома-музея Андрея Тарковского, который стал важным местом для всех, кто ценит творчество Андрея Арсеньевича и стремится лучше понять его художественный путь», – написала Любимова в своем Telegram-канале.