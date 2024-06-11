Скончалась сестра Андрея Тарковского Марина
На 90-м году жизни скончалась писатель, редактор и критик Марина Тарковская – дочь поэта Арсения Тарковского и сестра режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Марина Арсеньевна посвятила свою жизнь сохранению и популяризации культурного наследия своей семьи. Она внесла неоценимый вклад в создание дома-музея Андрея Тарковского, который стал важным местом для всех, кто ценит творчество Андрея Арсеньевича и стремится лучше понять его художественный путь», – написала Любимова в своем Telegram-канале.
Марина Тарковская была биографом отца и брата, составителем сборников ««Я жил и пел когда-то…»: воспоминания о поэте Арсении Тарковском», «О Тарковском. Воспоминания в двух книгах», автором книг «Теперь у нас новый адрес», «Воспоминание об Андрее», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Осколки зеркала» («Тарковские: Осколки зеркала»). За последнее произведение получила «Антибукер».