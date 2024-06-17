Минобороны Чехии прокомментировало взрыв на военном полигоне

По данным ведомства, неустановленные пока боеприпасы взорвались в районе шахты для взрывания боеприпасов «Чермна». Взрыв произошел во время плановой тренировки пиротехников. Один военный погиб на месте, еще семеро военнослужащих и один гражданский были ранены. Все они являются сотрудниками центра безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици. Военная полиция возбудила уголовное дело.