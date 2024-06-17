Минобороны Чехии прокомментировало взрыв на военном полигоне
Взрыв на чешском военном полигоне «Либава» произошел в ходе плановой тренировки пиротехников. Об этом сообщило министерство обороны страны.
По данным ведомства, неустановленные пока боеприпасы взорвались в районе шахты для взрывания боеприпасов «Чермна». Взрыв произошел во время плановой тренировки пиротехников. Один военный погиб на месте, еще семеро военнослужащих и один гражданский были ранены. Все они являются сотрудниками центра безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици. Военная полиция возбудила уголовное дело.
На 17 июня на военном полигоне «Либава» были запланированы учения, движение по подъездным дорогам ограничили, а в окрестных деревнях отмечали повышенный шум и движение транспорта. Около 11:00 (12:00 мск) там произошел взрыв. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, затем стало известно об одном погибшем.
Военная зона «Либава» под Оломоуцем является местом военных учений с 1949 г. Для ее создания была расселена одноименная деревня. Территория площадью 235,5 кв. км расположена в Оломоуцком крае и на Одерской возвышенности.