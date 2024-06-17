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Минобороны Чехии прокомментировало взрыв на военном полигоне

Ведомости

Взрыв на чешском военном полигоне «Либава» произошел в ходе плановой тренировки пиротехников. Об этом сообщило министерство обороны страны.

По данным ведомства, неустановленные пока боеприпасы взорвались в районе шахты для взрывания боеприпасов «Чермна». Взрыв произошел во время плановой тренировки пиротехников. Один военный погиб на месте, еще семеро военнослужащих и один гражданский были ранены. Все они являются сотрудниками центра безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици. Военная полиция возбудила уголовное дело.

На 17 июня на военном полигоне «Либава» были запланированы учения, движение по подъездным дорогам ограничили, а в окрестных деревнях отмечали повышенный шум и движение транспорта. Около 11:00 (12:00 мск) там произошел взрыв. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, затем стало известно об одном погибшем.

Военная зона «Либава» под Оломоуцем является местом военных учений с 1949 г. Для ее создания была расселена одноименная деревня. Территория площадью 235,5 кв. км расположена в Оломоуцком крае и на Одерской возвышенности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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