Французская киноактриса Анук Эме скончалась на 93 году жизни

Эме была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Мужчина и женщина» с Жаном-Луи Трентиньяном – одна из сравнительно небольшого числа актеров, номинированных за игру в иностранном фильме. Режиссер фильма Клод Лелуш также был номинирован (он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах), а «Мужчина и женщина» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и фильм на иностранном языке. Всего в фильмографии Эме более 80 фильмов.