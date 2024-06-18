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Французская киноактриса Анук Эме скончалась на 93 году жизни

Ведомости

Французская актриса Анук Эме, известная своимим ролями фильмах «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, «Дольче Вита» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Лола» Жака Деми, умерла в возрасте 92 лет. Об этом пишет Variety.

Дочь Эме, Мануэла Папатакис, подтвердила ее смерть в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с большой грустью сообщаем об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже», написала Папатакис.

Эме была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Мужчина и женщина» с Жаном-Луи Трентиньяном – одна из сравнительно небольшого числа актеров, номинированных за игру в иностранном фильме. Режиссер фильма Клод Лелуш также был номинирован (он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах), а «Мужчина и женщина» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и фильм на иностранном языке. Всего в фильмографии Эме более 80 фильмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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