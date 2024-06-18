Французская киноактриса Анук Эме скончалась на 93 году жизни
Французская актриса Анук Эме, известная своимим ролями фильмах «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, «Дольче Вита» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Лола» Жака Деми, умерла в возрасте 92 лет. Об этом пишет Variety.
Дочь Эме, Мануэла Папатакис, подтвердила ее смерть в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с большой грустью сообщаем об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже», написала Папатакис.
Эме была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Мужчина и женщина» с Жаном-Луи Трентиньяном – одна из сравнительно небольшого числа актеров, номинированных за игру в иностранном фильме. Режиссер фильма Клод Лелуш также был номинирован (он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах), а «Мужчина и женщина» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и фильм на иностранном языке. Всего в фильмографии Эме более 80 фильмов.