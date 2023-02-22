«Восемь с половиной»: страхи и предубеждения режиссера

«Восемь с половиной»: страхи и предубеждения режиссераВ Театре им. Вахтангова премьера спектакля по сценарию культового фильма Федерико Феллини
Премьера фильма Феллини «Восемь с половиной» состоялась ровно 60 лет назад. Тогда же фильм получил приз Московского кинофестиваля, но в отечественный прокат так и не вышел. Советским чиновникам он показался слишком далеким от традиций итальянского неореализма. Они приложили все силы, чтобы ему не достался главный приз фестиваля. Председатель жюри Григорий Чухрай смог отстоять свое решение, но на прокатную судьбу фильма его влияние не распространялось.
В этом одна из особенностей судьбы фильма «Восемь с половиной»: он стал частью культурного багажа советских зрителей опосредованно. Название было общеизвестным, но содержание фильма стало доступным много лет спустя. Фильм открыл новые возможности киноязыка и оказал влияние почти на всех кинематографистов XX в. Каждый из них мог рассказать свою версию истории о страхах, сопровождающих начало нового проекта. Пример тому – «Воспоминания о звездной пыли», в которых Вуди Аллен почти буквально повторил сюжетные ходы «Восьми с половиной».