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«Восемь с половиной»: страхи и предубеждения режиссера

В Театре им. Вахтангова премьера спектакля по сценарию культового фильма Федерико Феллини
Вячеслав Суриков , критик

Премьера фильма Феллини «Восемь с половиной» состоялась ровно 60 лет назад. Тогда же фильм получил приз Московского кинофестиваля, но в отечественный прокат так и не вышел. Советским чиновникам он показался слишком далеким от традиций итальянского неореализма. Они приложили все силы, чтобы ему не достался главный приз фестиваля. Председатель жюри Григорий Чухрай смог отстоять свое решение, но на прокатную судьбу фильма его влияние не распространялось.

/Яна Овчинникова / Театр им. Вахтангова

В этом одна из особенностей судьбы фильма «Восемь с половиной»: он стал частью культурного багажа советских зрителей опосредованно. Название было общеизвестным, но содержание фильма стало доступным много лет спустя. Фильм открыл новые возможности киноязыка и оказал влияние почти на всех кинематографистов XX в. Каждый из них мог рассказать свою версию истории о страхах, сопровождающих начало нового проекта. Пример тому – «Воспоминания о звездной пыли», в которых Вуди Аллен почти буквально повторил сюжетные ходы «Восьми с половиной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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