«Восемь с половиной»: страхи и предубеждения режиссера

В этом одна из особенностей судьбы фильма «Восемь с половиной»: он стал частью культурного багажа советских зрителей опосредованно. Название было общеизвестным, но содержание фильма стало доступным много лет спустя. Фильм открыл новые возможности киноязыка и оказал влияние почти на всех кинематографистов XX в. Каждый из них мог рассказать свою версию истории о страхах, сопровождающих начало нового проекта. Пример тому – «Воспоминания о звездной пыли», в которых Вуди Аллен почти буквально повторил сюжетные ходы «Восьми с половиной».