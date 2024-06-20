Суд в Москве арестовал административного директора WorldSkills Russia

В суд также поступило ходатайство об аресте гендиректора агентства Роберта Уразова. Отмечается, что Мухаметзянова и Уразова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.