Суд в Москве арестовал административного директора WorldSkills Russia
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу административного директора – руководителя аппарата АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве. Информация об этом указана в картотеке суда.
В суд также поступило ходатайство об аресте гендиректора агентства Роберта Уразова. Отмечается, что Мухаметзянова и Уразова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
WorldSkills Russia было создано в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его учредителем являются правительство России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
20 июня также арестовали бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера по делу о хищении около 710 млн руб. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой.