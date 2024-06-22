Экскурсоводы будут размещать на бейджах QR-код со ссылкой на реестр гидов РФ
Экскурсоводы в России обязаны будут размещать на бейджах QR-коды со ссылкой на свои страницы в едином федеральном реестре гидов. Правило содержится в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовых актов.
При переходе по ссылке с QR-кода должны быть доступны сведения из федерального реестра гидов об аттестации гида. На бейдже также должна размещаться цветная фотография экскурсовода, его фамилия, имя и отчество. Передача бейджа другому человеку не допускается.
В законе также указаны требования для прохождения аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и основания для отказа в ней. Отказать гиду в аттестации могут в случае выявления недостоверных сведений в документах, неоднократного привлечения к административной ответственности за нарушение условий оказания туристских услуг, признание экскурсовода не соответствующим требованиям.
Правила начнут действовать с 1 марта 2025 г.
Изменения в федеральный закон приняты Госдумой 18 июня, а на следующий день были одобрены в Совете Федерации.