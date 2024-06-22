Экскурсоводы будут размещать на бейджах QR-код со ссылкой на реестр гидов РФ

В законе также указаны требования для прохождения аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и основания для отказа в ней. Отказать гиду в аттестации могут в случае выявления недостоверных сведений в документах, неоднократного привлечения к административной ответственности за нарушение условий оказания туристских услуг, признание экскурсовода не соответствующим требованиям.