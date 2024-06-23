Туроператор «Дельфин» готов вернуть туристам деньги за отмену туров в Крым

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. В результате погибли пять человек, еще 124 получили ранения.