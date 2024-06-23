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Туроператор «Дельфин» готов вернуть туристам деньги за отмену туров в Крым

Ведомости

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал вернуть туристам деньги за отказ от туров в Крым. Заявление последовало после ракетной атаки на Севастополь, в результате которой погибли пять человек и ранены больше 100.

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», – цитирует Ромашкина «Вестник АТОР».

Портал со ссылкой на других опрошенных туроператоров также сообщает, что пока зафиксированы единичные обращения об отмене туров на полуостров в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали.

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. В результате погибли пять человек, еще 124 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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