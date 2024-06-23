Туроператор «Дельфин» готов вернуть туристам деньги за отмену туров в Крым
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал вернуть туристам деньги за отказ от туров в Крым. Заявление последовало после ракетной атаки на Севастополь, в результате которой погибли пять человек и ранены больше 100.
«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», – цитирует Ромашкина «Вестник АТОР».
Портал со ссылкой на других опрошенных туроператоров также сообщает, что пока зафиксированы единичные обращения об отмене туров на полуостров в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали.
Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. В результате погибли пять человек, еще 124 получили ранения.