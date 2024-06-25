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Из больниц выписаны семь пострадавших при ударе по Севастополю

Ведомости

Из больниц Севастополя выписаны семь человек, включая четверых детей, пострадавших из-за атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в севастопольских больницах остаются 50 пациентов, включая 12 детей. Состояние одного из взрослых оценивается как тяжелое, но стабильное.

Кроме того, 22 человека, в том числе 12 детей, доставлены в медучреждения Москвы: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники. Состояние девяти пациентов оценивается как стабильно тяжелое, еще двоих детей – как крайне тяжелое.

По данным столичного депздрава, в ведущие городские больницы поступили 14 пациентов, в том числе шестеро детей. Состояние шести взрослых и двоих детей оценивается как тяжелое, остальных пациентов – как средней степени тяжести.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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