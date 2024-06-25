Из больниц выписаны семь пострадавших при ударе по Севастополю
Из больниц Севастополя выписаны семь человек, включая четверых детей, пострадавших из-за атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в севастопольских больницах остаются 50 пациентов, включая 12 детей. Состояние одного из взрослых оценивается как тяжелое, но стабильное.
Кроме того, 22 человека, в том числе 12 детей, доставлены в медучреждения Москвы: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники. Состояние девяти пациентов оценивается как стабильно тяжелое, еще двоих детей – как крайне тяжелое.
По данным столичного депздрава, в ведущие городские больницы поступили 14 пациентов, в том числе шестеро детей. Состояние шести взрослых и двоих детей оценивается как тяжелое, остальных пациентов – как средней степени тяжести.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.