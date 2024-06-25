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Небензя обвинил ООН в двойных стандартах после удара ВСУ по Севастополю

Ведомости

Реакция Секретариата ООН на удар ВСУ по Севастополю показывает его предвзятость и лицемерие. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Москва не удивлена молчанием западных СМИ об атаке, но куда большее сожаление у российской стороны вызывает отсутствие какого-либо значимого ответа со стороны Секретариата ООН.

«Это яркий пример двойных стандартов Секретариата ООН, который в других случаях весьма красноречив», – подчеркнул Небензя.

По его мнению, ООН пытается уклониться от того, чтобы называть вещи своими именами, в частности, что преступления Киева недопустимы, а НАТО является соучастником этих преступлений.

Комментируя удар ВСУ по Севастополю, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 23 июня заявил, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения. 24 июня официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел отметила недопустимость применения кассетных боеприпасов против населенных районов.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В МИД РФ обратили внимание на отсутствие реакции на произошедшее со стороны международных организаций и призвали дать должную оценку злодеянию киевского режима и Запада. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США причастны к теракту в Севастополе. По его словам, американское вооружение, которое поставляется на Украину, не может быть использовано «без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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