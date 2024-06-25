МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с Россией

23 июня стало известно, что в Абхазии вблизи границы с Россией произошла стрельба. Неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись, погиб один мужчина, еще трое человек пострадали. Инцидент не повлиял на перемещение людей через границу, ситуация там остается стабильной.