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МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с Россией

Ведомости

Задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщило МВД Абхазии в Telegram-канале.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», – указано в сообщении министерства.

23 июня стало известно, что в Абхазии вблизи границы с Россией произошла стрельба. Неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись, погиб один мужчина, еще трое человек пострадали. Инцидент не повлиял на перемещение людей через границу, ситуация там остается стабильной. 

24 июня прокуратура Гагрского района Абхазии сообщала, что подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии задержаны. Тогда министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал «РИА Новости», что силовики задержали троих участников перестрелки из шести. Все подозреваемые – граждане Абхазии. По словам Киута, причиной нападения на граждан Абхазии стал давний имущественный конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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