МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с Россией
Задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщило МВД Абхазии в Telegram-канале.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», – указано в сообщении министерства.
23 июня стало известно, что в Абхазии вблизи границы с Россией произошла стрельба. Неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись, погиб один мужчина, еще трое человек пострадали. Инцидент не повлиял на перемещение людей через границу, ситуация там остается стабильной.
24 июня прокуратура Гагрского района Абхазии сообщала, что подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии задержаны. Тогда министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал «РИА Новости», что силовики задержали троих участников перестрелки из шести. Все подозреваемые – граждане Абхазии. По словам Киута, причиной нападения на граждан Абхазии стал давний имущественный конфликт.