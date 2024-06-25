МВД: информация о вооруженном человеке в Махачкале оказалась ложной
В МВД по Дагестану опровергли введение плана «Перехват» в Махачкале, информация о вооруженном человеке в центре города оказалась ложной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проводилась проверка полученной оперативной информации. План "Перехват" не вводился», – сказал собеседник агентства.
В полицию поступило сообщение о вооруженном человеке в центре города, информация оказалась ложной.
Вечером 25 июня СМИ сообщили о стрельбе в центре Махачкалы. Правоохранительные органы перекрыли Университетскую площадь, республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» сообщала, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова.
23 июня в Дагестане произошел теракт. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.