Родственники экс-главы района Дагестана отправлены под административный арест
Верховный суд Дагестана арестовал шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова по обвинениям в административных нарушениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда и источник в силовых структурах республики.
Родным Омарова назначен арест на сроки от двух до 13 дней.
25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Омаров задержан по статье о мелком хулиганстве. По данным собеседника агентства, рассматривается вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму.
Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Пятеро нападавших были ликвидированы. Погиб 21 человек, включая протоиерея Николая Котельникова и 16 полицейских. Трое террористов были опознаны как сыновья и племянник Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».