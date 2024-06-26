Родственники экс-главы района Дагестана отправлены под административный арест

Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Пятеро нападавших были ликвидированы. Погиб 21 человек, включая протоиерея Николая Котельникова и 16 полицейских. Трое террористов были опознаны как сыновья и племянник Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».