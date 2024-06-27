В РФ могут ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц, заявил 10 июня председатель правительства России Михаил Мишустин. К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин. Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову взять инициативы на личный контроль и в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Правительство рассчитывает, что необходимые решения будут приняты в весеннюю сессию текущего года.