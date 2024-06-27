В РФ могут ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
Минобрнауки России предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов, являющихся родителями детей дошкольного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», – рассказали в Минобрнауки.
В министерстве добавили, что сейчас в 452 университетах страны женщины, родившие ребенка во время обучения, уже получают материальную помощь. В 347 вузах оказывается материальная поддержка одиноким матерям или отцам.
29 февраля президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Оно длилось 2 часа 6 минут. В послании Путин озвучил ряд новых мер поддержки населения. В частности, он анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».
С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц, заявил 10 июня председатель правительства России Михаил Мишустин. К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин. Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову взять инициативы на личный контроль и в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Правительство рассчитывает, что необходимые решения будут приняты в весеннюю сессию текущего года.