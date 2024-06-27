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Клишас: миграционный политики в России как таковой нет

Ведомости

В России отсутствует как таковая миграционная политика, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».

«Никакой миграционной политики как таковой в Российской Федерации, к сожалению, нет», – сказал он сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России».

Сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете. А сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей», считает Клишас.

По его словам, проблема в том, что иностранцы прибывают в Россию со своей собственной культурой и традицией и не хотят адаптироваться. Клишас назвал основной задачей создание условий и правил, которые бы заставляли мигрантов адаптироваться к тем условиям, которые есть в РФ.

«Не может быть отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам», – подчеркнул он. 

7 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что В России не выстроена должным образом миграционная политика. По его словам, делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. 

До этого Путин призывал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает язык, традиции, историю и культуру страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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