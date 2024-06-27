Клишас: миграционный политики в России как таковой нет

По его словам, проблема в том, что иностранцы прибывают в Россию со своей собственной культурой и традицией и не хотят адаптироваться. Клишас назвал основной задачей создание условий и правил, которые бы заставляли мигрантов адаптироваться к тем условиям, которые есть в РФ.