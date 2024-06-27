Клишас: миграционный политики в России как таковой нет
В России отсутствует как таковая миграционная политика, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».
«Никакой миграционной политики как таковой в Российской Федерации, к сожалению, нет», – сказал он сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России».
Сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете. А сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей», считает Клишас.
По его словам, проблема в том, что иностранцы прибывают в Россию со своей собственной культурой и традицией и не хотят адаптироваться. Клишас назвал основной задачей создание условий и правил, которые бы заставляли мигрантов адаптироваться к тем условиям, которые есть в РФ.
«Не может быть отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам», – подчеркнул он.
До этого Путин призывал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает язык, традиции, историю и культуру страны.