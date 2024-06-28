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В Госдуме предложили сократить сроки проведения абортов с 12 до девяти недель

Ведомости

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил с инициативой сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Соответствующие рекомендации даны Минздраву России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Думский комитет также предлагает министерству подготовить в законодательство поправки о том, что беременность, наступившая после изнасилования, станет социальным показанием для аборта.

В документе также прописана необходимость повышения доступности медико-социальной помощи для беременных.

27 июня депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), что в ближайшее время в нижнюю палату внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения. Кроме того, он анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.

В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин отмечал, что в России нет запрета абортов. По словам главы государства, принимать решения в этой сфере нужно очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться. Он также отметил, что ему известна позиция Церкви, которая «борется за жизнь каждого человека».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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