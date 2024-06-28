В Госдуме предложили сократить сроки проведения абортов с 12 до девяти недель
Комитет Госдумы по охране здоровья выступил с инициативой сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Соответствующие рекомендации даны Минздраву России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Думский комитет также предлагает министерству подготовить в законодательство поправки о том, что беременность, наступившая после изнасилования, станет социальным показанием для аборта.
В документе также прописана необходимость повышения доступности медико-социальной помощи для беременных.
27 июня депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), что в ближайшее время в нижнюю палату внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения. Кроме того, он анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин отмечал, что в России нет запрета абортов. По словам главы государства, принимать решения в этой сфере нужно очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться. Он также отметил, что ему известна позиция Церкви, которая «борется за жизнь каждого человека».