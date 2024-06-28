В Госдуме предложили сократить сроки проведения абортов с 12 до девяти недель

27 июня депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), что в ближайшее время в нижнюю палату внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения. Кроме того, он анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.