«Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании из-за непогоды в Москве
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06:07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», – говорится в сообщении.
Пассажиров попросили следить за информацией о рейсах на онлайн-табло на сайте авиакомпании и информационных табло аэропортов.
Согласно данным онлайн-табло «Шереметьево», в 10:00 должен был вылететь самолет в Самару, но вылет перенесли на 16:00. С опозданием на три часа рейс «Аэрофлота» должен вылететь в Сочи, также перенесены на более позднее время рейсы в Пермь и Минводы.
Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двух пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.