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«Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании из-за непогоды в Москве

Ведомости

«Аэрофлот» скорректировал время вылета части рейсов из-за непогоды в Москве, сообщила пресс-служба авиакомпании. Самолеты вылетят из столичных аэропортов в другое время на фоне позднего прибытия предыдущих рейсов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06:07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили следить за информацией о рейсах на онлайн-табло на сайте авиакомпании и информационных табло аэропортов.

Согласно данным онлайн-табло «Шереметьево», в 10:00 должен был вылететь самолет в Самару, но вылет перенесли на 16:00. С опозданием на три часа рейс «Аэрофлота» должен вылететь в Сочи, также перенесены на более позднее время рейсы в Пермь и Минводы.

Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двух пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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