«Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании из-за непогоды в Москве

Согласно данным онлайн-табло «Шереметьево», в 10:00 должен был вылететь самолет в Самару, но вылет перенесли на 16:00. С опозданием на три часа рейс «Аэрофлота» должен вылететь в Сочи, также перенесены на более позднее время рейсы в Пермь и Минводы.