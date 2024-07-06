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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вновь задержан

Ведомости

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям», – сказали агентству. 

Омарова задержали по уголовному делу о мошенничестве, по нему проходят еще несколько подозреваемых, сообщил источник  «Известий». По данным следствия, бывший чиновник, а также Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З. и иные лица вступили в сговор и в период с 2016 по 2022 гг. с использованием служебного положения похитили денежные средства в крупном размере. Подозреваемые фиктивно трудоустроили жителей села Сергокала в местную газету, при этом эти сотрудники «фактически не выполняли никаких работ, а начисляемая им заработная плата поступала Омарову». В результате было похищено около 697 000 руб., указывает газета.

Против четверых подозреваемых, включая Омарова, 5 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), отмечает издание.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Были ликвидированы пятеро нападавших. Погибли более 20 человек, включая 16 полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что троих террористов опознали как сыновей Омарова и его племянника. Верховный суд Дагестана арестовал шестерых родственников Омарова по обвинениям в административных нарушениях. Их взяли под стражу на сроки от двух до 13 дней.

Омаров 24 июня был задержан по статье о мелком хулиганстве. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму. Перед этим он был отправлен в отставку с поста главы района и исключен из «Единой России». Вечером 4 июля Омарова освободили после 10 суток административного ареста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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