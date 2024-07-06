Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вновь задержан

Омарова задержали по уголовному делу о мошенничестве, по нему проходят еще несколько подозреваемых, сообщил источник «Известий». По данным следствия, бывший чиновник, а также Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З. и иные лица вступили в сговор и в период с 2016 по 2022 гг. с использованием служебного положения похитили денежные средства в крупном размере. Подозреваемые фиктивно трудоустроили жителей села Сергокала в местную газету, при этом эти сотрудники «фактически не выполняли никаких работ, а начисляемая им заработная плата поступала Омарову». В результате было похищено около 697 000 руб., указывает газета.