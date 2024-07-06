Под завалами обрушившейся в Волгограде насосной станции могут быть люди
Три человека могут находиться под завалами насосной станции, которая обрушилась в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
В Волгограде 6 июля произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций канализационно-насосной станции, два человека погибли. В пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили «РИА Новости», что обрушение перекрытия насосной станции произошло «в результате хлопка газопаровоздушной смеси». Сообщалось, что во время обрушения несущих конструкций станции на ней работало восемь человек.
«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами – работа экстренных служб продолжается», – сообщили в администрации региона.
На месте происшествия работает межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым. Обрушение насосной станции произошло, по предварительным данным, из-за нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, говорится в сообщении. По данным властей региона, сейчас нет предпосылок для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения нет, специалисты оценивают ситуацию с водоотведением, в случае необходимости будет задействована временная схема.
СК РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.