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Под завалами обрушившейся в Волгограде насосной станции могут быть люди

Ведомости

Три человека могут находиться под завалами насосной станции, которая обрушилась в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В Волгограде 6 июля произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций канализационно-насосной станции, два человека погибли. В пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили «РИА Новости», что обрушение перекрытия насосной станции произошло «в результате хлопка газопаровоздушной смеси». Сообщалось, что во время обрушения несущих конструкций станции на ней работало восемь человек.

«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами – работа экстренных служб продолжается», – сообщили в администрации региона.

На месте происшествия работает межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым. Обрушение насосной станции произошло, по предварительным данным, из-за нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, говорится в сообщении. По данным властей региона, сейчас нет предпосылок для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения нет, специалисты оценивают ситуацию с водоотведением, в случае необходимости будет задействована временная схема.

Николаев сообщил, что пострадавшие при взрыве находятся в нормальном состоянии, передает также «РИА Новости». На месте происшествия продолжают работу пожарно-спасательные подразделения, туда направлены психологи ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщила пресс-служба ведомства.

СК РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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