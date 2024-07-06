Под завалами обрушившейся в Волгограде насосной станции могут быть люди

В Волгограде 6 июля произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций канализационно-насосной станции, два человека погибли. В пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили «РИА Новости», что обрушение перекрытия насосной станции произошло «в результате хлопка газопаровоздушной смеси». Сообщалось, что во время обрушения несущих конструкций станции на ней работало восемь человек.