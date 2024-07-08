В России появится сервис для заключения брака без обращения в ЗАГС

В конце июня Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака до 5000 руб. Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии. Уточняется, что при наличии ребенка или несогласии одного из супругов развод должен происходить в суде. При этом пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб.