В России появится сервис для заключения брака без обращения в ЗАГС
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил министерствам разработать сервис, который позволит заключать брак по биометрии без обращения в ЗАГС. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.
«Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии. <...> Соответствующее поручение вице-премьер дал 8 июля в День семьи, любви и верности», – сообщили в аппарате (цитата по ТАСС).
Поручение предусматривает разработку дорожной карты, в которой отразятся все этапы и сроки запуска проекта. Биометрия будет применяться для нескольких услуг в органах ЗАГС – заключение брака, смена имени и установление отцовства.
В конце июня Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака до 5000 руб. Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии. Уточняется, что при наличии ребенка или несогласии одного из супругов развод должен происходить в суде. При этом пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб.