Суд оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 45 000 руб. рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за публикацию материалов без маркировки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Рэпер признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна. Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
В отношении Моргенштерна инициировано уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
18 июня Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.