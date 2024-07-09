Павильон «Роснефти» на выставке «Россия» посетило более 1 млн гостей

Выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 г. Она должна была работать до 12 апреля, но российский лидер продлил ее до 8 июля. За время проведения выставки на ней прошло более 15 000 деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На выставке были представлены стенды российских регионов, а также российских компаний и органов исполнительной власти.