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Павильон «Роснефти» на выставке «Россия» посетило более 1 млн гостей

Ведомости

Павильон «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. посетили свыше 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Еженедельно в павильоне компании проводились тематические мероприятия, которые были посвящены ее работе в регионах России, экологическим и научным проектам, культурному и географическому многообразию страны, значимым датам и профессиональным праздникам.

«За восемь месяцев работы выставки «Роснефтью» было организовано 138 тематических недель / дней, в рамках которых состоялись свыше 70 различных выступлений и презентаций, а также 159 лекций», – сказано в сообщении.

Всего с момента открытия экспозиции в павильоне компании провели порядка 2000 мероприятий.

8 июля президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в последний день ее работы, где пообщался с сотрудниками. Он заметил, что выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран.

Выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 г. Она должна была работать до 12 апреля, но российский лидер продлил ее до 8 июля. За время проведения выставки на ней прошло более 15 000 деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На выставке были представлены стенды российских регионов, а также российских компаний и органов исполнительной власти.

1 июля Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Находиться он будет в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность Центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета. Регионы в течение трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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