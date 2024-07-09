Павильон «Роснефти» на выставке «Россия» посетило более 1 млн гостей
Павильон «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. посетили свыше 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Еженедельно в павильоне компании проводились тематические мероприятия, которые были посвящены ее работе в регионах России, экологическим и научным проектам, культурному и географическому многообразию страны, значимым датам и профессиональным праздникам.
«За восемь месяцев работы выставки «Роснефтью» было организовано 138 тематических недель / дней, в рамках которых состоялись свыше 70 различных выступлений и презентаций, а также 159 лекций», – сказано в сообщении.
Всего с момента открытия экспозиции в павильоне компании провели порядка 2000 мероприятий.
8 июля президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в последний день ее работы, где пообщался с сотрудниками. Он заметил, что выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран.
Выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 г. Она должна была работать до 12 апреля, но российский лидер продлил ее до 8 июля. За время проведения выставки на ней прошло более 15 000 деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На выставке были представлены стенды российских регионов, а также российских компаний и органов исполнительной власти.
1 июля Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Находиться он будет в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность Центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета. Регионы в течение трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя.