В Китае мужчина пытался перевезти более 100 редких змей в брюках
В Китае мужчина пытался перевезти 104 редких змеи в брюках, его задержали на таможне. Об этом пишет китайское издание The Paper со ссылкой на таможенное управление республики.
Мужчина пытался пройти контрольно-пропускной пункт Футянь через «зеленый» коридор. Сотрудники таможенной службы провели досмотр и обнаружили у него шесть холщовых мешков, заклеенных скотчем.
В мешках оказались 104 змеи разных видов. Среди них были представители таких редких видов, как маисовый полоз, королевская змея Кэмпбелла и крысиная змея Бэйрда.
В соответствии с законодательством Китая ввоз животных и растений без разрешения не допускается. За нарушение закона предусматривается ответственность.