В Подмосковье нашли черные ящики разбившегося Sukhoi Superjet 100
Спасатели обнаружили и изъяли черные ящики разбившегося в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ядров добавил, что расследованием ЧП занимается комиссия, созданная совместно с правоохранительными органами и Межгосударственным авиационным комитетом.
12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли.
Согласно предварительной информации экстренных служб, авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.
После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).