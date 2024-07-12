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В Подмосковье нашли черные ящики разбившегося Sukhoi Superjet 100

Ведомости

Спасатели обнаружили и изъяли черные ящики разбившегося в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ядров добавил, что расследованием ЧП занимается комиссия, созданная совместно с правоохранительными органами и Межгосударственным авиационным комитетом.

12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли.

Согласно предварительной информации экстренных служб, авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.

После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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