В Подмосковье нашли черные ящики разбившегося Sukhoi Superjet 100

12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли.