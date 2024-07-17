Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Думу внесен проект о запрете насильникам, террористам и убийцам менять имена

Ведомости

Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным за определенные преступления менять имя, отчество и фамилию. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предусмотрены в статью 58 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Норму предлагается распространить на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, теракт, бандитизм и ряду других статей Уголовного кодекса РФ, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В пояснительной записке говорится, что сейчас практика изменения ФИО у преступников распространена в России. Согласно данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, смена имени является одной из основных отличительных черт среднестатистического осужденного в городе по итогам 2023 г.

Депутаты полагают, что введение запрета на изменение ФИО для преступников, совершивших особо опасные преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, позволит контактирующим с ними гражданам быть в курсе потенциальной опасности и принять меры предосторожности.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2023 г. было расследовано 23 700 преступлений, совершенных против детей, и 565 преступлений прошлых лет данной категории. Кроме того, в прошлом году произошло 246 убийств, 1870 изнасилований, 425 фактов причинения смерти по неосторожности, свыше 6800 фактов насильственных действий сексуального характера и др. В конце июня председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что на фоне роста числа особо тяжких преступлений можно рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных