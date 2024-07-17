В Думу внесен проект о запрете насильникам, террористам и убийцам менять имена
Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным за определенные преступления менять имя, отчество и фамилию. Документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения предусмотрены в статью 58 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Норму предлагается распространить на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, теракт, бандитизм и ряду других статей Уголовного кодекса РФ, в том числе в отношении несовершеннолетних.
В пояснительной записке говорится, что сейчас практика изменения ФИО у преступников распространена в России. Согласно данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, смена имени является одной из основных отличительных черт среднестатистического осужденного в городе по итогам 2023 г.
Депутаты полагают, что введение запрета на изменение ФИО для преступников, совершивших особо опасные преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, позволит контактирующим с ними гражданам быть в курсе потенциальной опасности и принять меры предосторожности.
По данным Следственного комитета России (СКР), в 2023 г. было расследовано 23 700 преступлений, совершенных против детей, и 565 преступлений прошлых лет данной категории. Кроме того, в прошлом году произошло 246 убийств, 1870 изнасилований, 425 фактов причинения смерти по неосторожности, свыше 6800 фактов насильственных действий сексуального характера и др. В конце июня председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что на фоне роста числа особо тяжких преступлений можно рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь.