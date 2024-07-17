В Думу внесен проект о запрете насильникам, террористам и убийцам менять имена

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2023 г. было расследовано 23 700 преступлений, совершенных против детей, и 565 преступлений прошлых лет данной категории. Кроме того, в прошлом году произошло 246 убийств, 1870 изнасилований, 425 фактов причинения смерти по неосторожности, свыше 6800 фактов насильственных действий сексуального характера и др. В конце июня председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что на фоне роста числа особо тяжких преступлений можно рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь.