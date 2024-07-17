Суд в Москве арестовал экс-сотрудника МВД по делу об убийствах

По информации «Московского комсомольца», 60-летний Новгородов является одним из фигурантов дела банды киллеров, которая занималась убийствами предпринимателей в 2000 – 2005 гг. Полковник полиции в отставке обвиняется в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму), п. «а» .ч 3 ст. 222 (незаконные хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), п. «а» .ч 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).