Суд в Москве арестовал экс-сотрудника МВД по делу об убийствах
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 16 сентября бывшего сотрудника МВД России Владимира Новгородова, который подозревается в покушении на убийство трех человек. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По информации «Московского комсомольца», 60-летний Новгородов является одним из фигурантов дела банды киллеров, которая занималась убийствами предпринимателей в 2000 – 2005 гг. Полковник полиции в отставке обвиняется в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму), п. «а» .ч 3 ст. 222 (незаконные хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), п. «а» .ч 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, Новгородов с целью убийства трех человек в составе организованной группы осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области в 2004 г. Кроме того, он хранил у себя дома взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба.
17 июля депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным за определенные преступления менять имя, отчество и фамилию. В частности, речь идет о тех, кто признан виновным в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, побоях, похищении человека, бандитизме и по ряду других статей Уголовного кодекса РФ.