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Суд в Москве арестовал экс-сотрудника МВД по делу об убийствах

Ведомости

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 16 сентября бывшего сотрудника МВД России Владимира Новгородова, который подозревается в покушении на убийство трех человек. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По информации «Московского комсомольца», 60-летний Новгородов является одним из фигурантов дела банды киллеров, которая занималась убийствами предпринимателей в 2000 – 2005 гг. Полковник полиции в отставке обвиняется в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму), п. «а» .ч 3 ст. 222 (незаконные хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), п. «а» .ч 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, Новгородов с целью убийства трех человек в составе организованной группы осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области в 2004 г. Кроме того, он хранил у себя дома взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба.

17 июля депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным за определенные преступления менять имя, отчество и фамилию. В частности, речь идет о тех, кто признан виновным в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, побоях, похищении человека, бандитизме и по ряду других статей Уголовного кодекса РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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