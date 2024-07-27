Хинштейн заявил о разных взглядах с женой на Instagram
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что не раз пытался убедить свою жену отказаться от Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но пока что его усилия безуспешны.
Сам факт пользования платформой не является нарушением закона, но восторга не вызывает, отметил Хинштейн. Депутат подчеркнул, что его жена не продает рекламу на площадке. Он пообещал продолжить попытки убедить ее расстаться с Instagram, но добавил, что сделать это не так просто. В качестве подтверждения Хинштейн в шутку сопроводил пост видео с женой на тренировке по боксу.
Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. 14 марта 2022 г. Instagram стал недоступен в России.
24 июля этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия должна использовать все информационные ресурсы для донесения своей позиции миру. По его словам, следует вернуть доступ к Instagram, но не в условиях ведения спецоперации.