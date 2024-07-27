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Хинштейн заявил о разных взглядах с женой на Instagram

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что не раз пытался убедить свою жену отказаться от Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но пока что его усилия безуспешны. 

«К сожалению, по вопросу Instagram наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК, но пока безуспешно», – написал он в своем Telegram-канале.

Сам факт пользования платформой не является нарушением закона, но восторга не вызывает, отметил Хинштейн. Депутат подчеркнул, что его жена не продает рекламу на площадке. Он пообещал продолжить попытки убедить ее расстаться с Instagram, но добавил, что сделать это не так просто. В качестве подтверждения Хинштейн в шутку сопроводил пост видео с женой на тренировке по боксу.

Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. 14 марта 2022 г. Instagram стал недоступен в России. 

24 июля этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия должна использовать все информационные ресурсы для донесения своей позиции миру. По его словам, следует вернуть доступ к Instagram, но не в условиях ведения спецоперации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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