Хинштейн заявил о разных взглядах с женой на Instagram

Ряд социальных сетей были заблокированы в РФ после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В марте того же года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram на фоне заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. 14 марта 2022 г. Instagram стал недоступен в России.