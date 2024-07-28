Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости острыми формами гепатита

Плановая вакцинация является основной мерой профилактики гепатита B, отметили в ведомстве. По его данным, в прошлом году вакцину поставили около 2 млн человек, а с начала иммунизации в 2006 г. общее число вакцинированных составило более 113 млн человек. Последние 15 лет вакцинация от гепатита B стабильно охватывала также 95% детей в возрасте 12 месяцев.