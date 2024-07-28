Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости острыми формами гепатита
В России снижается число заболеваемости острыми формами гепатита В, С и D, при этом сохраняется высокий уровень хронических форм и бессимптомного носительства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по случаю дня борьбы с гепатитом.
Плановая вакцинация является основной мерой профилактики гепатита B, отметили в ведомстве. По его данным, в прошлом году вакцину поставили около 2 млн человек, а с начала иммунизации в 2006 г. общее число вакцинированных составило более 113 млн человек. Последние 15 лет вакцинация от гепатита B стабильно охватывала также 95% детей в возрасте 12 месяцев.
Вакцина против гепатита С не разработана, это связано с высокой изменчивостью вируса, рассказали в Роспотребнадзоре. В 2023 г. обследование на наличие антител к вирусу прошли 23,3 млн граждан. Для своевременного начала терапии такое обследование необходимо проходить раз в год, подчеркнули в ведомстве.
Вирусные гепатиты – группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами. Наибольшую проблему для здравоохранения в мире и в России представляют гепатиты В и С как социально значимые инфекции, которые приводят к развитию хронических заболеваний и являются основной причиной смертности от вирусных гепатитов в целом, сообщал ранее Роспотребнадзор.