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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости острыми формами гепатита

Ведомости

В России снижается число заболеваемости острыми формами гепатита В, С и D, при этом сохраняется высокий уровень хронических форм и бессимптомного носительства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по случаю дня борьбы с гепатитом.

Плановая вакцинация является основной мерой профилактики гепатита B, отметили в ведомстве. По его данным, в прошлом году вакцину поставили около 2 млн человек, а с начала иммунизации в 2006 г. общее число вакцинированных составило более 113 млн человек. Последние 15 лет вакцинация от гепатита B стабильно охватывала также 95% детей в возрасте 12 месяцев.

Вакцина против гепатита С не разработана, это связано с высокой изменчивостью вируса, рассказали в Роспотребнадзоре. В 2023 г. обследование на наличие антител к вирусу прошли 23,3 млн граждан. Для своевременного начала терапии такое обследование необходимо проходить раз в год, подчеркнули в ведомстве.

Вирусные гепатиты – группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами. Наибольшую проблему для здравоохранения в мире и в России представляют гепатиты В и С как социально значимые инфекции, которые приводят к развитию хронических заболеваний и являются основной причиной смертности от вирусных гепатитов в целом, сообщал ранее Роспотребнадзор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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