В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФПарад принимает Владимир Путин
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля. Парад принимает президент России, верховный главокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
К участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 000 военнослужащих, отмечает Минобороны. Всего к участию в Главном параде в 2024 г. привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2500 моряков.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. 22 июля стало известно, что в Новороссийске отменены торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это сделано в целях безопасности.
В День Военно-морского флота во Владивостоке уже состоялся парад кораблей. Парад прошел в бухте Золотой Рог, в нем участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подводная лодка и другие военные корабли.