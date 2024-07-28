В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

К участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 000 военнослужащих, отмечает Минобороны. Всего к участию в Главном параде в 2024 г. привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2500 моряков.