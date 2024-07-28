Два человека находятся в тяжелом состоянии после удара молнии в Подмосковье

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что число пострадавших выросло до четырех. Двое мужчин, по словам источника, находятся в крайне тяжелом состоянии, одного из них приводят в чувства. У одной женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести.