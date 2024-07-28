МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в начале недели
В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается сильный дождь, он будет идти в период с 6 до 12 часов дня, сообщает управление МЧС по столице.
В связи с непогодой в чрезвычайном ведомстве призвали жителей столицы быть осторожнее при управлении автотранспортом на дорогах, снизить скорость движения и не делать резких маневров.
Кроме того, автомобили следует парковать вдали от деревьев и шатких конструкций, таких как рекламные щиты, также под такими объектами не стоит укрываться от дождя, находясь на улице.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дождливая и облачная погода ожидает москвичей в течение всей предстоящей недели.