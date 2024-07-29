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Первый пациент в России получил препарат для лечения болезни Бехтерева

Ведомости

Первый пациент в России получил терапию препаратом для лечения болезни Бехтерева, разработанным учеными Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Первый российский пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в рамках системы ОМС получил терапию инновационным препаратом "Сенипрутуг", разработанным биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

25 апреля стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева. Болезнь ранее считалась неизлечимой. Представитель пресс-службы ведомства сообщил «Ведомостям», что в ходе клинических испытаний препарат показал «высокий профиль эффективности и безопасности».

Препарат создали ученые РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. Фармкомпания вложила более 1,2 млрд руб. в его разработку и исследования.

Болезнь Бехтерева – это хронический тип артрита, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за поражения суставов скелета – грудной клетки, позвоночника и таза – у человека возникают боль и скованность, которые могут привести к ограничениям в его подвижности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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