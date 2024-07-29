Первый пациент в России получил препарат для лечения болезни Бехтерева
Первый пациент в России получил терапию препаратом для лечения болезни Бехтерева, разработанным учеными Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«Первый российский пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в рамках системы ОМС получил терапию инновационным препаратом "Сенипрутуг", разработанным биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
25 апреля стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева. Болезнь ранее считалась неизлечимой. Представитель пресс-службы ведомства сообщил «Ведомостям», что в ходе клинических испытаний препарат показал «высокий профиль эффективности и безопасности».
Препарат создали ученые РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. Фармкомпания вложила более 1,2 млрд руб. в его разработку и исследования.
Болезнь Бехтерева – это хронический тип артрита, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за поражения суставов скелета – грудной клетки, позвоночника и таза – у человека возникают боль и скованность, которые могут привести к ограничениям в его подвижности.