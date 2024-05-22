Мурашко: препарат от болезни Бехтерева появится в продаже через три месяца
Препарат для лечения болезни Бехтерева запущен в производство, он будет выпущен в гражданский оборот примерно через три месяца. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции «Реглек».
«Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три», – сказал он (цитата по ТАСС).
25 апреля стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева. Болезнь ранее считалась неизлечимой. Представитель пресс-службы ведомства заявил «Ведомостям», что в ходе клинических испытаний препарат показал «высокий профиль эффективности и безопасности».
Препарат создали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. Фармкомпания вложила более 1,2 млрд руб. в его разработку и исследования.
Болезнь Бехтерева – это хронический тип артрита, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за поражения суставов скелета – грудной клетки, позвоночника и таза – у человека возникают боль и скованность, которые могут привести к ограничениям в его подвижности.