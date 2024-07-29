BASF назвала предварительную причину взрыва на химзаводе в Германии
Утечка органического растворителя могла стать причиной взрыва на химическом заводе компании BASF в немецком городе Людвигсхафен. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В результате сегодняшнего инцидента в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв и последующий пожар, этому предшествовала утечка органического растворителя. При этом не было загрязнения воздуха, воды или почвы», – сообщила компания.
Пожар был потушен заводской пожарной службой BASF. Сейчас объект закрыт. В результате происшествия 15 сотрудников получили легкие ранения. Все они уже покинули медицинский центр компании.
29 июля взрыв произошел в южной части завода. Пострадавшие сотрудники предприятия получили легкие травмы. Из-за сильного задымления жителям города рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а кондиционеры – выключенными.
BASF – крупнейший химический концерн Европы, его штаб-квартира расположена в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Концерн представлен в 93 странах и имеет 234 производственных площадки. На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу. В 2016 г. на предприятии также произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек и 44 получили ранения.