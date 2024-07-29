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BASF назвала предварительную причину взрыва на химзаводе в Германии

Ведомости

Утечка органического растворителя могла стать причиной взрыва на химическом заводе компании BASF в немецком городе Людвигсхафен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В результате сегодняшнего инцидента в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв и последующий пожар, этому предшествовала утечка органического растворителя. При этом не было загрязнения воздуха, воды или почвы», – сообщила компания.

Пожар был потушен заводской пожарной службой BASF. Сейчас объект закрыт. В результате происшествия 15 сотрудников получили легкие ранения. Все они уже покинули медицинский центр компании.

29 июля взрыв произошел в южной части завода. Пострадавшие сотрудники предприятия получили легкие травмы. Из-за сильного задымления жителям города рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а кондиционеры – выключенными.

BASF – крупнейший химический концерн Европы, его штаб-квартира расположена в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Концерн представлен в 93 странах и имеет 234 производственных площадки. На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу. В 2016 г. на предприятии также произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек и 44 получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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