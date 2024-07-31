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Госдума в третьем чтении поддержала запрет продажи энергетиков детям

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали в третьем чтении законопроект «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним».

Один из авторов инициативы, председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что в процессе работы над проектом была выявлена необходимость классификации энергетических, тонизирующих напитков и их маркировки.

Соавтор инициативы депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил о необходимости ввести стандартизацию и обязательную маркировку банок с энергетиками – «уже старшего поколения».

«Для того, чтобы каждый, приобретая эту дрянь, видел, что он за свои деньги гробит свое здоровье. И не мелким шрифтом это должно написано быть, а четко, ясно, броско», – отметил Нилов.

Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним планируют с марта 2025 г. Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, данные меры просят ввести родители и учителя. Решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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