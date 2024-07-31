Госдума в третьем чтении поддержала запрет продажи энергетиков детям
Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали в третьем чтении законопроект «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним».
Один из авторов инициативы, председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что в процессе работы над проектом была выявлена необходимость классификации энергетических, тонизирующих напитков и их маркировки.
Соавтор инициативы депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил о необходимости ввести стандартизацию и обязательную маркировку банок с энергетиками – «уже старшего поколения».
«Для того, чтобы каждый, приобретая эту дрянь, видел, что он за свои деньги гробит свое здоровье. И не мелким шрифтом это должно написано быть, а четко, ясно, броско», – отметил Нилов.
Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним планируют с марта 2025 г. Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, данные меры просят ввести родители и учителя. Решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.
Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.