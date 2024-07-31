Госдума в третьем чтении поддержала запрет продажи энергетиков детям

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.