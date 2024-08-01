СМИ: в аэропорту Анкары между РФ и США прошел обмен заключенными

В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.