СМИ: в аэропорту Анкары между РФ и США прошел обмен заключенными

СМИ: в аэропорту Анкары между РФ и США прошел обмен заключеннымиТурецкий телеканал NTV назвал его крупнейшим со времен Второй мировой войны
В аэропорту Анкары между Россией и США состоялся обмен заключенными. Кадры из аэропорта опубликовал турецкий телеканал NTV.
NTV назвал нынешний обмен крупнейшим со времен Второй мировой войны. Его координировала Национальная разведывательная организация Турции MIT.
«Наша организация взяла на себя основную посредническую роль в этой операции по обмену, которая является самой масштабной за последнее время», – говорится в заявлении MIT.
В заявлении также указано, что подробная информация об обмене будет предоставлена позже.
1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Кремль эту информацию пока не комментирует.
В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.
1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.