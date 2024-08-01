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СМИ: в аэропорту Анкары между РФ и США прошел обмен заключенными

Турецкий телеканал NTV назвал его крупнейшим со времен Второй мировой войны
Ведомости

В аэропорту Анкары между Россией и США состоялся обмен заключенными. Кадры из аэропорта опубликовал турецкий телеканал NTV.

NTV назвал нынешний обмен крупнейшим со времен Второй мировой войны. Его координировала Национальная разведывательная организация Турции MIT.

«Наша организация взяла на себя основную посредническую роль в этой операции по обмену, которая является самой масштабной за последнее время», – говорится в заявлении MIT.

В заявлении также указано, что подробная информация об обмене будет предоставлена позже.

1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Кремль эту информацию пока не комментирует.

В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.

1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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