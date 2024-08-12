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МВД предложило штрафовать власти регионов за отсутствие мер против экстремизма

Ведомости

МВД России разработало проект закона, который введет штрафы в отношении органов власти субъектов страны и местного самоуправления за неисполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла межведомственная комиссия. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Авторы предлагают добавить в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новую статью. Она вводит ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму. За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Изменения в КоАП необходимы «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии.

Общественные обсуждения по проекту закона продлятся до 26 августа. 

В июле МВД также подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. В отличие от действующей версии в проекте новой стратегии сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», а также «экстремистская деятельность (экстремизм)», «финансирование экстремистской деятельности», «радикализм» и «терроризм».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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