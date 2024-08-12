МВД предложило штрафовать власти регионов за отсутствие мер против экстремизма
МВД России разработало проект закона, который введет штрафы в отношении органов власти субъектов страны и местного самоуправления за неисполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла межведомственная комиссия. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Авторы предлагают добавить в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новую статью. Она вводит ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму. За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Изменения в КоАП необходимы «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии.
Общественные обсуждения по проекту закона продлятся до 26 августа.
В июле МВД также подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. В отличие от действующей версии в проекте новой стратегии сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», а также «экстремистская деятельность (экстремизм)», «финансирование экстремистской деятельности», «радикализм» и «терроризм».