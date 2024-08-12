МВД предложило штрафовать власти регионов за отсутствие мер против экстремизма

Авторы предлагают добавить в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новую статью. Она вводит ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму. За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Изменения в КоАП необходимы «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии.