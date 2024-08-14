Российские и белорусские аккаунты Miro перестанут работать с 12 сентября
Российские и белорусские аккаунты платформы для совместной удаленной работы Miro перестанут работать с 12 сентября. Владельцам платных аккаунтов разослали соотвествующие письма, пишут пользователи портала «Хабр».
«Недавно были введены дополнительные санкции, запрещающие предоставление услуг пользователям, зарегистрированным в России и Белоруссии. Компания Miro базируется в ЕС и США и должна следовать всем нормативным актам ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм», – говорится в письме, которое цитируют пользователи.
Для определения места регистрации компания смотрит, с какого адреса был зарегистрирован аккаунт, а также с каких IP-адресов выполнялся вход в аккаунт в последнее время. В соответствии с юридическими обязательствами Miro заявила, что больше не может обслуживать клиентов, зарегистрированных в «запрещенном регионе».
Компания Miro (до 2019 г. называлась RealTimeBoard) была основана в Перми в 2011 г. Андреем Хусидом. Платформа представляет собой сервис для совместной работы офисных сотрудников. Офисы компании открыты в Амстердаме, Лос-Анджелесе, Берлине, Мюнхене, Лондоне, Сиднее, Токио и других городах.