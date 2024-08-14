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Российские и белорусские аккаунты Miro перестанут работать с 12 сентября

Ведомости

Российские и белорусские аккаунты платформы для совместной удаленной работы Miro перестанут работать с 12 сентября. Владельцам платных аккаунтов разослали соотвествующие письма, пишут пользователи портала «Хабр».

«Недавно были введены дополнительные санкции, запрещающие предоставление услуг пользователям, зарегистрированным в России и Белоруссии. Компания Miro базируется в ЕС и США и должна следовать всем нормативным актам ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм», – говорится в письме, которое цитируют пользователи.

Для определения места регистрации компания смотрит, с какого адреса был зарегистрирован аккаунт, а также с каких IP-адресов выполнялся вход в аккаунт в последнее время. В соответствии с юридическими обязательствами Miro заявила, что больше не может обслуживать клиентов, зарегистрированных в «запрещенном регионе».

Компания Miro (до 2019 г. называлась RealTimeBoard) была основана в Перми в 2011 г. Андреем Хусидом. Платформа представляет собой сервис для совместной работы офисных сотрудников. Офисы компании открыты в Амстердаме, Лос-Анджелесе, Берлине, Мюнхене, Лондоне, Сиднее, Токио и других городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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