Российские и белорусские аккаунты Miro перестанут работать с 12 сентября

Для определения места регистрации компания смотрит, с какого адреса был зарегистрирован аккаунт, а также с каких IP-адресов выполнялся вход в аккаунт в последнее время. В соответствии с юридическими обязательствами Miro заявила, что больше не может обслуживать клиентов, зарегистрированных в «запрещенном регионе».