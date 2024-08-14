Минюст внес пять организаций в реестр нежелательных

В июле в Минюст внес в реестр нежелательных The Moscow Times (признана иноагентом) и Фонд Карнеги за международный мир (признана иностранным агентом). В ведомстве считают, что работа издания и фонда направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.