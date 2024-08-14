Минюст внес пять организаций в реестр нежелательных
Минюст России внес пять объединений в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной. Это следует из соответствующего перечня.
Согласно информации Минюста, нежелательным признан фонд имени Конрада Аденауэра, зарегистрированный в Германии. В списке нежелательных теперь числятся и другие организации из ФРГ – «Россия за решеткой» и фонд MRR (признан иноагентом). Перечень нежелательных также пополнили организации «Культурус» и «За вашу и нашу свободу» из Чехии.
В июле в Минюст внес в реестр нежелательных The Moscow Times (признана иноагентом) и Фонд Карнеги за международный мир (признана иностранным агентом). В ведомстве считают, что работа издания и фонда направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.
8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе объединения с государственным участием. Он также подписал закон об ужесточении наказания за участие в деятельности таких организаций. Физическим лицам грозит штраф в размере до 15 000 руб., должностным лицам – до 50 000 руб.