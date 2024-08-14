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Минюст внес пять организаций в реестр нежелательных

Ведомости

Минюст России внес пять объединений в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной. Это следует из соответствующего перечня.

Согласно информации Минюста, нежелательным признан фонд имени Конрада Аденауэра, зарегистрированный в Германии. В списке нежелательных теперь числятся и другие организации из ФРГ – «Россия за решеткой» и фонд MRR (признан иноагентом). Перечень нежелательных также пополнили организации «Культурус» и «За вашу и нашу свободу» из Чехии.

В июле в Минюст внес в реестр нежелательных The Moscow Times (признана иноагентом) и Фонд Карнеги за международный мир (признана иностранным агентом). В ведомстве считают, что работа издания и фонда направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе объединения с государственным участием. Он также подписал закон об ужесточении наказания за участие в деятельности таких организаций. Физическим лицам грозит штраф в размере до 15 000 руб., должностным лицам – до 50 000 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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