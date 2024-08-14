МЧС: 8000 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР
Около 8000 жителей Курской области, эвакуированных из-за ведения боевых действий на территории региона, находятся в 143 пунктах временного размещения (ПВР) в 11 субъектах РФ. Об этом сообщает МЧС России.
«Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 000 человек», – говорится в сообщении.
Эвакуация людей продолжается. В ведомстве добавили, что психологи МЧС России круглосуточно оказывают поддержку гражданам.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.
С начала прорыва ВСУ эвакуировано свыше 121 000 человек, т. е. примерно десятая часть населения региона. 12 августа в Белгородской области также началась эвакуация жителей Краснояружского района.