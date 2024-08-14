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МЧС: 8000 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР

Ведомости

Около 8000 жителей Курской области, эвакуированных из-за ведения боевых действий на территории региона, находятся в 143 пунктах временного размещения (ПВР) в 11 субъектах РФ. Об этом сообщает МЧС России.

«Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 000 человек», – говорится в сообщении.

Эвакуация людей продолжается. В ведомстве добавили, что психологи МЧС России круглосуточно оказывают поддержку гражданам.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.

С начала прорыва ВСУ эвакуировано свыше 121 000 человек, т. е. примерно десятая часть населения региона. 12 августа в Белгородской области также началась эвакуация жителей Краснояружского района.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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