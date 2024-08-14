МЧС: 8000 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.