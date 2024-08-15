Мадрид намерен усилить пограничный контроль в аэропорту из-за оспы обезьян
Власти автономного сообщества Мадрид призвали усилить пограничный контроль в аэропорту Барахас для борьбы с распространением вируса оспы обезьян. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на регионального советника по здравоохранению Фатиму Матуте.
«На данный момент возможное появление этого нового варианта вируса в Мадридском сообществе может быть связано с въездом в Испанию зараженных людей с африканского континента или тех, кто имел длительный контакт с зараженными этим вариантом вируса, выявленным во время его вспышки в Африке», – уточнила Матуте.
Она добавила, что система здравоохранения Мадрида готова действовать незамедлительно и усиливает бдительность, чтобы выявлять случаи распространения вируса оспы обезьяны на ранних стадиях.
15 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Он подчеркнул, что для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».
В мае 2022 г. ВОЗ сообщала о вспышке заболевания оспой в Европе. О заболевших обезьяньей оспой сообщали в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии. Тогда же Роспотребнадзор усилил на границе России меры санитарного контроля.
Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.