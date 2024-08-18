У Кремяного в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
Российские военные уничтожили подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силового ведомства РФ.
«Группа из 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области», – уточнил собеседник агентства.
17 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России в направлении Алексеевского и Каучука региона.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено 4 колонны с 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.