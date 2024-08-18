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У Кремяного в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

Ведомости

Российские военные уничтожили подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель силового ведомства РФ.

«Группа из 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области», – уточнил собеседник агентства.

17 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России в направлении Алексеевского и Каучука региона.

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено 4 колонны с 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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