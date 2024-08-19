На Камчатке после землетрясения произошло более 250 афтершоков
На Камчатке после землетрясения произошло более 250 афтершоков, сообщает пресс-служба Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук.
«Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. <...> Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба», – говорится в сообщении.
В пресс-службе геофизической службы также отметили, что в ближайшее время интенсивность афтершокового процесса будет снижаться. При этом в очаговой области в течение недели могут возникнуть новые афтершоки с магнитудой 6. Согласно сообщению, они могут вызвать в Петропавловске-Камчатском «ощущения интенсивностью до 5 баллов».
17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр зафиксирован в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км. После землетрясения жители Камчатки обратились в МЧС из-за трещин в домах. В ведомстве сообщили, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения и котельные работают в штатном режиме.