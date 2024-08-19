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На Камчатке после землетрясения произошло более 250 афтершоков

Ведомости

На Камчатке после землетрясения произошло более 250 афтершоков, сообщает пресс-служба Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук.

«Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. <...> Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба», – говорится в сообщении.

В пресс-службе геофизической службы также отметили, что в ближайшее время интенсивность афтершокового процесса будет снижаться. При этом в очаговой области в течение недели могут возникнуть новые афтершоки с магнитудой 6. Согласно сообщению, они могут вызвать в Петропавловске-Камчатском «ощущения интенсивностью до 5 баллов».

17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр зафиксирован в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км. После землетрясения жители Камчатки обратились в МЧС из-за трещин в домах. В ведомстве сообщили, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения и котельные работают в штатном режиме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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