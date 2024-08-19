На Камчатке после землетрясения произошло более 250 афтершоков

В пресс-службе геофизической службы также отметили, что в ближайшее время интенсивность афтершокового процесса будет снижаться. При этом в очаговой области в течение недели могут возникнуть новые афтершоки с магнитудой 6. Согласно сообщению, они могут вызвать в Петропавловске-Камчатском «ощущения интенсивностью до 5 баллов».