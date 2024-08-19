BFM: Алена Делона похоронят рядом с могилами его 35 собак
Актер Ален Делон будет похоронен на кладбище во французской Души (регион Луар) рядом с могилами его 35 собак, передает BFMTV.
Похороны актера пройдут в середине этой недели для узкого круга близких, прощание будет в местной часовне. Делон прожил в Души недалеко от города Сан-Кантен почти полвека, отметил телеканал.
Делон умер в своем поместье в Души 18 августа в возрасте 88 лет. Официально причина смерти актера не раскрывалась. При этом Делон заявлял о своем позитивном отношении к эвтаназии после перенесенного в 2019 г. инсульта.
Актер родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта.
В 2017 г. Делон объявил о завершении карьеры. В 2019 г. Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса называло его живой легендой.