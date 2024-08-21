Росавиация: работа трех московских аэропортов была временно ограничена ночью
Ночью 21 августа вводились временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения действовали с 02:31 до 06:30 мск. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все аэропорты Московского региона работают штатно.
Из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов. Согласно данным онлайн-табло «Внуково», в «Шереметьево» были перенаправлены рейсы из Дубая, Анкары и Еревана. На сайтах «Домодедово» и «Жуковского» информация о перенаправленных лайнерах не отображается.
Ночью 21 августа над Московской областью ПВО сбила 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что были уничтожены 10 дронов, летевших в сторону столицы. Обошлось без разрушений и пострадавших. По его словам, атака стала одной из самых масштабных попыток ВСУ ударить по Москве с помощью беспилотников.