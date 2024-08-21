Росавиация: работа трех московских аэропортов была временно ограничена ночью

Ночью 21 августа над Московской областью ПВО сбила 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что были уничтожены 10 дронов, летевших в сторону столицы. Обошлось без разрушений и пострадавших. По его словам, атака стала одной из самых масштабных попыток ВСУ ударить по Москве с помощью беспилотников.