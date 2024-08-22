Ветераны смогут проходить медосмотры и диспансеризацию вне очереди

26 июля Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества» запустило проект, позволяющий ветеранам спецоперации и членам их семей бесплатно посещать федеральные музеи, музеи-заповедники и кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат». С 25 августа ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.