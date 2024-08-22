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Ветераны смогут проходить медосмотры и диспансеризацию вне очереди

Списки ветеранов в медорганизации будет направлять фонд «Защитники Отечества»
Ведомости

Ветераны боевых действий будут проходить медицинский осмотр и диспансеризацию без очереди. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном портале опубликования актов.

«Ветераны боевых действий имеют право на прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации во внеочередном порядке в медицинских организациях, в которых ветераны боевых действий получают первичную медико-санитарную помощь», – сказано в документе.

Перечни проживающих в субъектах России ветеранов в медицинские организации будет направлять филиал фонда «Защитники Отечества». Если по месту жительства ветерана нет возможности пройти диспансеризацию или медосмотр, ему должны обеспечить транспортировку в медучреждение в другом населенном пункте.

К категории ветеранов боевых действий относятся военнослужащие и военнообязанные, работники органов внутренних дел и государственной безопасности, Минобороны СССР и РФ, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях.

Приказ действует до 1 июля 2027 г.

26 июля Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества» запустило проект, позволяющий ветеранам спецоперации и членам их семей бесплатно посещать федеральные музеи, музеи-заповедники и кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат». С 25 августа ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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