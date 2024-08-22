Ветераны смогут проходить медосмотры и диспансеризацию вне очереди

Ветераны смогут проходить медосмотры и диспансеризацию вне очередиСписки ветеранов в медорганизации будет направлять фонд «Защитники Отечества»
Ветераны боевых действий будут проходить медицинский осмотр и диспансеризацию без очереди. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном портале опубликования актов.
«Ветераны боевых действий имеют право на прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации во внеочередном порядке в медицинских организациях, в которых ветераны боевых действий получают первичную медико-санитарную помощь», – сказано в документе.
Перечни проживающих в субъектах России ветеранов в медицинские организации будет направлять филиал фонда «Защитники Отечества». Если по месту жительства ветерана нет возможности пройти диспансеризацию или медосмотр, ему должны обеспечить транспортировку в медучреждение в другом населенном пункте.
К категории ветеранов боевых действий относятся военнослужащие и военнообязанные, работники органов внутренних дел и государственной безопасности, Минобороны СССР и РФ, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях.
Приказ действует до 1 июля 2027 г.
26 июля Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества» запустило проект, позволяющий ветеранам спецоперации и членам их семей бесплатно посещать федеральные музеи, музеи-заповедники и кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат». С 25 августа ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.