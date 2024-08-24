Суд в Киеве обвинил снайпера ВСУ в наведении удара по своему подразделению

В начале июля в Киеве также прошел суд над мужчиной, который посылал российской стороне координаты мест, где, по его мнению, размещаются украинские подразделения. По данным издания, украинец в том числе сообщил Москве координаты многоэтажного дома в Николаеве, где жила женщина, которая не хотела с ним общаться.