Суд в Киеве обвинил снайпера ВСУ в наведении удара по своему подразделению
Украинского снайпера обвинили в Киеве в связях с российскими спецслужбами и наведении ракетного удара на свое подразделение, пишет «Страна.ua» со ссылкой на решение Шевченковского районного суда Киева.
По данным суда, снайпер украинских сил специальных операций 19 ноября прошлого года навел ракетный удар на собственное подразделение. В результате погибли военнослужащие подразделения. Снайпер якобы связывался с российскими спецслужбами через Telegram, а деньги он получал на криптокошелек, отмечает «Страна.ua».
В начале июля в Киеве также прошел суд над мужчиной, который посылал российской стороне координаты мест, где, по его мнению, размещаются украинские подразделения. По данным издания, украинец в том числе сообщил Москве координаты многоэтажного дома в Николаеве, где жила женщина, которая не хотела с ним общаться.