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Суд в Киеве обвинил снайпера ВСУ в наведении удара по своему подразделению

Ведомости

Украинского снайпера обвинили в Киеве в связях с российскими спецслужбами и наведении ракетного удара на свое подразделение, пишет «Страна.ua» со ссылкой на решение Шевченковского районного суда Киева.

По данным суда, снайпер украинских сил специальных операций 19 ноября прошлого года навел ракетный удар на собственное подразделение. В результате погибли военнослужащие подразделения. Снайпер якобы связывался с российскими спецслужбами через Telegram, а деньги он получал на криптокошелек, отмечает «Страна.ua».

В начале июля в Киеве также прошел суд над мужчиной, который посылал российской стороне координаты мест, где, по его мнению, размещаются украинские подразделения. По данным издания, украинец в том числе сообщил Москве координаты многоэтажного дома в Николаеве, где жила женщина, которая не хотела с ним общаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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